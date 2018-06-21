Грузия планирует культивировать виноградную лозу на Марсе

Грузия присоединяется к проекту освоения космоса и собирается культивировать на Марсе виноградную лозу, было заявлено на презентации данной инициативы, состоявшейся в среду в Тбилиси во дворе Музея имени Симона Джанашия Национального музея Грузии.

Как говорилось на презентации, для реализации проекта генерирования культуры лозы на Марсе создана инициативная рабочая группа, в которую на начальном этапе вошли представители министерства образования и науки Грузии, Университета бизнеса и технологий, Национального музея Грузии, компании Microsoft, а также компании - теплицы будущего "Space Farms".

В разработку проекта свою лепту вносит и грузинское креативное агентство Windfor's. Создается первая в регионе урбанистическая вертикальная теплица-лаборатория, оперированием которой займется компания "Space Farms". В данной теплице-лаборатории, которая начнет функционирование с сентября 2018 года, будут выращивать, исследовать и развивать специальные сорта лозы. К процессу будет подключено Европейское космическое агентство, а техническую поддержку окажет компания HP.

По словам ректора Университета бизнеса и технологий Михаила Батиашвили, осуществление этого уникального проекта важно для позиционирования Грузии не только в процессе становления региональным технологическим хабом, но и для популяризации древнейшего исторического и культурного наследия Грузии - виноградной лозы, и ее связи с современностью.

При этом он отметил, что в Университете бизнеса и технологий в рамках объявленного американским космическим агентством NASA конкурса по колонизации Марса уже почти год функционирует HP лаборатория, которая занята вопросами освоения космоса. "После этого и возникла у нас амбиция включить грузинскую лозу - наше историческое наследие и нашу гордость в этот проект освоения космоса", - заявил М. Батиашвили.

История виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет. Из 4 тыс. известных во всем мире сортов винограда более 500 его видов имеют грузинские корни. А старейший грузинский традиционный метод приготовления вина в большом глиняном кувшине - квеври в 2013 году был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.