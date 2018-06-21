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01:55 21.06.2018

Порошенко обсудил с главой МИД Литвы размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе

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Порошенко обсудил с главой МИД Литвы размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе

      Президент Украины Петр Порошенко обсудил с министром иностранных дел Литовской республики Линасом Линкявичуом ситуацию на Донбассе и рассмотрели вопросы размещения там миротворческой миссии ООН.

      "В рамках обсуждения ситуации в Донбассе стороны рассмотрели модальности размещения там соответствующей миротворческой миссии ООН. Были также обсуждены возможности привлечения помощи со стороны Литвы и других стран-членов ЕС для поддержки жителей Донбасса, которые стали жертвами российской агрессии", - сообщают в Администрации президента.

      П.Порошенко поблагодарил Литву за активное содействие в реализации политики европейской и евроатлантической интеграции Украины и практическую помощь во внедрении программы внутренних реформ.

      Также он выразил благодарность Литве за четкую позицию относительно необходимости продолжения международного санкционного давления на Россию с целью мирного урегулирования на Донбассе на основе Минских соглашений и восстановления территориальной целосности Украины.

      "Президент скоординировал с литовской стороной позиции в контексте подготовки к проведению Саммита Украина - ЕС, а также участия в мероприятиях в рамках саммита НАТО в июле этого года в Брюсселе", - говорится в сообщении.

      Стороны также подтвердили общую позицию относительно неприемлемости построения "Северного потока-2".

Теги: #порошенко #встреча #литва #мид
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