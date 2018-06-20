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23:06 20.06.2018

Трамп подписал указ, чтобы положить конец практике разделения семей нелегалов

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Трамп подписал указ, чтобы положить конец практике разделения семей нелегалов

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ, которым предусмотрено прекращение практики разделения семей нелегальных иммигрантов, которые пребывают в страну, передает американский телеканал Си-Би-Эс.

"Мы будем сохранять семьи, это позволит решить проблему. В то же время мы сохраним очень мощную границу, и это продолжит (политику - ИФ) нулевой терпимости; у нас политика нулевой терпимости в отношении людей, которые прибывают в нашу страну нелегально ", - приводит телеканал слова президента, сказанные журналистам.

"Мне не нравились ситуация с разделенными семьями, это проблема, которая была многие годы, при многих администрациях (США - ИФ)", - отметил Д.Трамп, добавив, что ни у кого не было "политического мужества" решить проблему, которой уже более 60 лет.

Он также заявил, что администрация продолжит работу с Конгрессом США, чтобы найти законодательное решение проблеме иммигрантов.

Ранее в США и за их пределами поднялась волна критики политики "нулевой терпимости" в отношении нелегальных иммигрантов, прибывающих в США. В то время как взрослых иммигрантов задерживают и проводят в отношении них следственные мероприятия из-за незаконного пересечения границы, детей забирают от родителей.

Теги: #сша #иммигранты #семья #трамп
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Интерфакс-Украина
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