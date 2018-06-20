События

18:34 20.06.2018

Штепа подала на И.Геращенко в суд иск о защите чести и достоинства

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Штепа подала на И.Геращенко в суд иск о защите чести и достоинства

 Обвиняемая в сепаратизме бывшая городская голова Славянска (Донецкая обл.) Неля Штепа подала в Печерский районный суд Киева иск о защите чести и достоинства к первому вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко.

"Это просто праздник какой-то) После беркутовцев, обвиняемых в причастности к убийствам на Майдане, которые подали на меня в суд по делу "защиты чести и достоинства", теперь еще и Неля Штепа, которая звала "русский мир" на Донбасс, решила со мной судиться, и тоже, по делу "чести и достоинства", - написала сама И.Геращенко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером, опубликовав фотографию соответствующей повестки в суд.

Она отметила, что рассматривает эти действия как попытки затянуть собственные судебные процессы.

О сути претензий Н.Штепы к И.Геращенко пока информации нет.

Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Орджоникидзевский райсуд Харькова 12 июня не смог продолжить подготовительное заседание по делу обвиняемой в сепаратизме Н.Штепы. "Сегодня в суде не появилась ни обвиняемая, ни ее защитники. Обвиняемая предоставила в суд заявление, в котором сообщила о том, что заболела. Заседание перенесли на 6 августа", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Теги: #ирина_геращенко #суд #штепа
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