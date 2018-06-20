НАБУ подчеркивает готовность к любым проверкам

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выразило благодарность общественности и представителям средств массовой информации за проявленное внимание к процессу назначения членов комиссии внешнего контроля за деятельностью Бюро.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины благодарно общественности и представителям СМИ за внимание к процессу назначения членов комиссии внешнего контроля за деятельностью НАБУ… НАБУ всегда заявляло, что готово к любым аудитам", - говорится в сообщении пресс-службы Бюро, опубликованном на странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

При этом в Антикоррупционном бюро напомнили, что создание комиссии является требованием закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и процесс формирования комиссии, требования к его членам, их права и полномочия определены в пункте 6 ст.26 закона о НАБУ.

"Национальное бюро к этому процессу не привлечено и никакого влияния на него не имеет", - подчеркивается в сообщении.

Также в Бюро отмечают, что цель комиссии - провести независимую оценку (аудит) эффективности деятельности Национального бюро, его операционной и институциональной независимости.

"Крайне важно, чтобы деятельность Комиссии была основана на позиции политической нейтральности, профессионализма и вызвала доверие у гражданского общества и международных партнеров", - подчеркивают в НАБУ и просят обращаться по организационным вопросам работы комиссии внешнего контроля (аудита) к членам комиссии.

Как сообщалось, 19 июня президент Украины Петр Порошенко подписал указ об определении Павла Жебривского в состав комиссии по внешнему контролю по проведению независимой оценки эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

В свою очередь неправительственная организация Центр противодействия коррупции утверждает, что такое назначение незаконно, поскольку закон Украины требует от аудитора НАБУ иметь опыт работы за границей или в международных организациях.