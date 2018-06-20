Спасатели ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме в Броварах

В г.Броварах Киевской области спасатели ликвидировали пожар на крыше пятиэтажного жилого дома на площади 1,2 тыс. кв. м.

Как сообщает пресс-служба главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области, информация о возгорании в жилом доме поступила в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района в 11:13 среды.

На месте происшествия спасатели установили, что горит кровля 5-ти этажного жилого дома на площади 1200 кв. м.

Пожар ликвидирован в 15:25.

К тушению возгорания привлекались 12 единиц техники и 43 человека личного состава.

Информация о пострадавших и причинах пожара отсутствует.

Ранее в этот день ГУ Национальной полиции в Киевской области на странице в соцсети Фейсбук сообщило, что в Броварах горит крыша пятиэтажного дома на ул.Гагарина,16, проводится эвакуация жителей.