События

17:08 20.06.2018

Погром и стычки в здании Харьковского горсовета устроила "Муниципальная охрана" и "титушки", утверждают активисты

2 мин читать
Погром и стычки в здании Харьковского горсовета устроила "Муниципальная охрана" и "титушки", утверждают активисты

Активисты "Национального корпуса", общественной организации "Антикоррупционный блок участников АТО", Харьковского антикоррупционного центра и Харьковской реформаторской коалиции, пытавшиеся в среду утром попасть на сессию Харьковского горсовета, утверждают, что не использовали газ и дымовые шашки.

""Харьковская реформаторская коалиция" не имеет никакого отношения к силовому противостоянию, которое сегодня произошло. Мы не использовали ни газ, ни любые другие средства, потому что мы – сторонники мирного урегулирования любого конфликта", - заявила руководитель секретариата "Харьковской реформаторской коалиции" Александра Щукина в среду.

Начальник Харьковского штаба партии "Национальный корпус" Константин Немичев также заверил, что члены его организации не использовали газ и дымовые шашки.

"Мы пришли с паспортами на сессию Харьковского городского совета, и никаких спецсредств у нас с собой не было. Мы не использовали спецсредства", - сказал он.

По словам активистов, они не причастны к погрому, устроенному в здании Харьковского горсовета.

""Муниципальная охрана" вместе с "титушками" (молодые люди спортивного вида - ИФ), бандитами, которые прятали свои лица за масками, использовали предметы интерьера для нанесения телесных повреждений активистам, кидали в них использованные баллоны из-под огнетушителей, столы, обломки мебели. Они также использовали мебель для баррикадирования и перекрытия свободного доступа по коридорам", - сказал представитель ОО "Антикоррупционный блок участников АТО" Антон Сосницкий.

Как сообщалось, в среду утром в Харьковском горсовете произошла потасовка между работниками КП "Муниципальная охрана" и активистами, пытающимися пройти на сессию."Маринин (Дмитрий Маринин, бывший депутат Харьковского горсовета от Партии регионов, сейчас активно позиционирует себя как оппонент городского головы Геннадия Кернеса - ИФ). привел 50 человек спортивной наружности, которых попытался провести в зал. У них завязалась потасовка с Муниципальной охраной. Кто-то из активистов, кажется, из Нацкорпуса, распылил газ, начали кидать в здании дымовые шашки. Сейчас в зале полно дыма, депутаты кашляют, но сессия продолжается", - сказал Ю.Сидоренко агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, после распыления газа две женщины были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Со слов очевидцев, молодые люди в футболках "Нацкорпуса" устроили погром на втором этаже здания. Кроме того, они засунули в мусорный бак вышедшего к ним заместителя городского головы Андрея Руденко, прорвались во двор горсовета и там тоже устроили потасовку.

Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодексаУкраины.

Теги: #погром #активисты #харьков #горсовет
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В УСБУ отрицают свою причастность к потасовке и погрому в Харьковском горсовете

Ущерб от погрома в Харьковском горсовете оценивается в минимум 2 млн грн, утверждают в мэрии

Стычки в Харьковском горсовете расследуются по статье "хулиганство", задержанных нет – полиция

Кернес о погроме в Харьковском горсовете: Это провокация, поддержанная полицией, с участием "активистов" от руководства УСБУ

В Харьковском горсовете произошла потасовка с активистами, в ход пошли газ и дымовые шашки

Два харьковских пограничника задержаны по подозрению в получении взятки от гражданина Азербайджана

В Харькове автобус въехал в четыре припаркованных машины, пострадавших нет

Кернес: Прокуратура и СБУ оказывают "беспрецедентное давление" на горсовет и КП, чтобы создать коммунальный коллапс в Харькове

Женщина-велосипедист погибла, трое подростков-велосипедистов пострадали в ДТП под Харьковом

В Харькове ехавшая на вызов "скорая" сбила подростка в наушниках

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме в Броварах

НАПК внесло предписания главе Минобразования и гендиректору "Укроборонпрома"

Омбудсмен Денисова: посольство Украины вновь просит Мосгорсуд о разрешении на встречу с Сущенко

Глава британской спецслужбы обвиняет Россию в безответственном поведении

В центре Киева неизвестные украли деньги у главы Офиса Совета Европы

В Броварах горит пятиэтажка, проводится эвакуация жителей

С помощью террора Россия пытается взорвать ситуацию в Украине изнутри – Турчинов

Усиление ПВО является приоритетом военно-технического сотрудничества Украины с партнерами – Турчинов

Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины – Турчинов

Ожидаемые в 2018г от борьбы с контрабандой $4 млрд могут быть направлены на закупку американских средств ПВО Patriot – Полторак

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА