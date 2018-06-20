Погром и стычки в здании Харьковского горсовета устроила "Муниципальная охрана" и "титушки", утверждают активисты

Активисты "Национального корпуса", общественной организации "Антикоррупционный блок участников АТО", Харьковского антикоррупционного центра и Харьковской реформаторской коалиции, пытавшиеся в среду утром попасть на сессию Харьковского горсовета, утверждают, что не использовали газ и дымовые шашки.

""Харьковская реформаторская коалиция" не имеет никакого отношения к силовому противостоянию, которое сегодня произошло. Мы не использовали ни газ, ни любые другие средства, потому что мы – сторонники мирного урегулирования любого конфликта", - заявила руководитель секретариата "Харьковской реформаторской коалиции" Александра Щукина в среду.

Начальник Харьковского штаба партии "Национальный корпус" Константин Немичев также заверил, что члены его организации не использовали газ и дымовые шашки.

"Мы пришли с паспортами на сессию Харьковского городского совета, и никаких спецсредств у нас с собой не было. Мы не использовали спецсредства", - сказал он.

По словам активистов, они не причастны к погрому, устроенному в здании Харьковского горсовета.

""Муниципальная охрана" вместе с "титушками" (молодые люди спортивного вида - ИФ), бандитами, которые прятали свои лица за масками, использовали предметы интерьера для нанесения телесных повреждений активистам, кидали в них использованные баллоны из-под огнетушителей, столы, обломки мебели. Они также использовали мебель для баррикадирования и перекрытия свободного доступа по коридорам", - сказал представитель ОО "Антикоррупционный блок участников АТО" Антон Сосницкий.

Как сообщалось, в среду утром в Харьковском горсовете произошла потасовка между работниками КП "Муниципальная охрана" и активистами, пытающимися пройти на сессию."Маринин (Дмитрий Маринин, бывший депутат Харьковского горсовета от Партии регионов, сейчас активно позиционирует себя как оппонент городского головы Геннадия Кернеса - ИФ). привел 50 человек спортивной наружности, которых попытался провести в зал. У них завязалась потасовка с Муниципальной охраной. Кто-то из активистов, кажется, из Нацкорпуса, распылил газ, начали кидать в здании дымовые шашки. Сейчас в зале полно дыма, депутаты кашляют, но сессия продолжается", - сказал Ю.Сидоренко агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, после распыления газа две женщины были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Со слов очевидцев, молодые люди в футболках "Нацкорпуса" устроили погром на втором этаже здания. Кроме того, они засунули в мусорный бак вышедшего к ним заместителя городского головы Андрея Руденко, прорвались во двор горсовета и там тоже устроили потасовку.

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