НАПК внесло предписания главе Минобразования и гендиректору "Укроборонпрома"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение о внесении предписания министру образования и науки Украины Лилии Гриневич в отношении ректора Черкасского государственного технологического университета Олега Григора.

Как сообщает в среду пресс-служба НАПК, Нацагентство установило, что Минобразования не предприняло предусмотренных законом Украины "О предотвращении коррупции" мер по урегулированию в деятельности ректора потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой с его женой.

НАПК требует провести служебное расследование и предпринять меры по урегулированию потенциального конфликта интересов в деятельности ректора Черкасского государственного технологического университета и привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности.

Кроме того, согласно предписанию на имя генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина, Нацагентство требует предпринять меры урегулирования в деятельности директора госпредприятия "Балаклейский ремонтный завод" Виталия Шавыкина потенциального конфликта интересов, вызванного семейными отношениями с женой, которая работает на этом же предприятии.

Предписания Нацагентства обязательны к исполнению.