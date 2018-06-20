События

16:07 20.06.2018

Омбудсмен Денисова: посольство Украины вновь просит Мосгорсуд о разрешении на встречу с Сущенко

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Омбудсмен Денисова: посольство Украины вновь просит Мосгорсуд о разрешении на встречу с Сущенко

 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что посольство Украины в РФ повторно обратилось в Московский городской суд (Мосгорсуд) с просьбой о разрешении на встречу с осужденным журналистом Романом Сущенко.

"Посольство Украины повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой предоставить разрешение на встречу с Романом Сущенко. Ответ обещают завтра, 21 июня, в 9.00", - написала она на странице в Фейсбуке в среду.

Ранее Мосгорсуд выдал разрешение на встречу советнику украинского посольства в РФ Альберту Черниюку, уполномоченному по правам человека Верховной Рады Л.Денисовой, а также двоим сотрудникам ее аппарата с Р.Сущенко в следственном изоляторе. Однако в тот же день разрешение было отозвано, поскольку "заявители неправильно указали свои должности".

Р.Сущенко 4 июня был приговорен Мосгорсудом к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ) в РФ. Приговор в законную силу не вступил, поскольку был обжалован. До рассмотрения апелляционных жалоб Р.Сущенко, согласно приговору, должен содержаться в СИЗО.

Теги: #сущенко #омбудсмен #денисова
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