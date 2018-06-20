В УСБУ отрицают свою причастность к потасовке и погрому в Харьковском горсовете

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области не имеет никакого отношения к правонарушениям, произошедшим в здании горсовета в среду утром, заявляет начальник пресс-центра управления Владислав Абдула.

"Хочу подчеркнуть, что к правонарушениям, которые произошли сегодня в здании Харьковского городского совета, областное Управление Службы безопасности Украины не имеет никакого отношения. Обвинения в адрес Управления являются безосновательными и грязными. Управление всегда работает исключительно в рамках действующего законодательства Украины", - написал В.Абдула на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что работники управления готовы в рамках полномочий участвовать в расследовании происшедшего и установлении личностей правонарушителей.

"Мы открыты к сотрудничеству и готовы в пределах своей компетенции принять участие в расследовании событий для установления лиц, нарушивших закон, а также тех, кто непосредственно заинтересован в таких провокациях", - написал В.Абдула.

Как сообщалось, в среду утром в Харьковском горсовете произошла потасовка между работниками КП "Муниципальная охрана" и активистами, пытающимися пройти на сессию.

"Маринин (Дмитрий Маринин, бывший депутат Харьковского горсовета от Партии регионов, сейчас активно позиционирует себя как оппонент городского головы Геннадия Кернеса - ИФ). привел 50 человек спортивной наружности, которых попытался провести в зал. У них завязалась потасовка с Муниципальной охраной. Кто-то из активистов, кажется, из Нацкорпуса, распылил газ, начали кидать в здании дымовые шашки. Сейчас в зале полно дыма, депутаты кашляют, но сессия продолжается", - сказал директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

По его словам, после распыления газа две женщины были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Со слов очевидцев, молодые люди в футболках "Нацкорпуса" устроили погром на втором этаже здания. Кроме того, они засунули в мусорный бак вышедшего к ним заместителя городского головы Андрея Руденко, прорвались во двор горсовета и там тоже устроили потасовку.

Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Спасатели ГУ ГСЧС в Харьковской области эвакуировали из здания горсовета после вызова службы около 300 человек.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес расценил погром, устроенный в горсовете в среду, как провокацию, поддержанную полицией, с участием людей руководителя областного Управления СБУ Андрея Носача.

"Погром, который сегодня организовали так называемые "активисты", не могу расценить иначе, как провокацию, поддержанную полицией. (…) Полиция … наблюдала как бы со стороны. Не вмешивалась. Вероятно, потому, что "активисты", ворвавшиеся в мэрию, были людьми руководителя областного Управления СБУ Носача", - написал он на странице в Facebook.