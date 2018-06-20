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14:52 20.06.2018

Глава британской спецслужбы обвиняет Россию в безответственном поведении

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Руководитель Центра правительственной связи (GCHQ) Великобритании Джереми Флеминг заявил, что Россия пренебрегает последствиями своих действий, приведя в пример "дело Скрипаля".

Дж.Флеминг, слова которого приводит сайт GCHQ, заявил, что страны НАТО и ЕС сталкиваются с "растущей угрозой со стороны агрессивных иностранных держав".

"Российские власти показали вопиющее пренебрежение последствиями своих действий. Ответ на атаку в Солсбери показывает, что это предмет обеспокоенности, который мы все разделяем со своими союзниками", - говорится в его заявлении по итогам встречи с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом.

Дж.Флеминг поблагодарил союзников Великобритании за поддержку в деле Скрипалей. "Я пользуюсь случаем сегодня, чтобы выразить благодарность многим союзникам, которые поддержали Великобританию, когда мы раскритиковали Россию за ее атаку на Сергея и Юлию Скрипаль", - сказал Дж.Флеминг.

Глава службы радиоэлектронной разведки Великобритании выступал в Брюсселе во вторник, в среду ряд британских СМИ опубликовали выдержки из его выступления.

В ходе выступления Дж.Флеминг напомнил о роли его ведомства в сохранении глобальной кибербезопасности и указал, что GCHQ совместно с другими ведомствами связали вирус Notpetya с Россией. "Мы раскрывали агрессивное поведение в киберпространстве, чтобы более успешно помогать компаниям и защищать наших граждан. Например, мы скооперировали силы с другими, чтобы связать Notpetya с Россией", - отметил Дж.Флеминг.

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В феврале 2018 года МИД Великобритании возложило на РФ ответственность за кибератаку с использованием вируса NotPetya.

Теги: #великобритания #рф #обвинение #скрипаль
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