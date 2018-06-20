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14:41 20.06.2018

В центре Киева неизвестные украли деньги у главы Офиса Совета Европы

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В центре Киева неизвестные украли деньги у главы Офиса Совета Европы

 Неизвестные в центре Киева украли деньги у главы Офиса Совета Европы в Украине.

"В ресторане на ул.Городецкого вчера в час дня дипломат обнаружил отсутствие денег. Обратился в полицию с заявлением. Открыто уголовное производство по ст. 185 УК (кража)", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве в среду.

Полиция не называет фамилию дипломата.

Офис Совета Европы в Украине возглавляет Мортен Энберг.

Теги: #киев #дипломат #деньги
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