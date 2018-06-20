События

14:24 20.06.2018

Ущерб от погрома в Харьковском горсовете оценивается в минимум 2 млн грн, утверждают в мэрии

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Ущерб от погрома в Харьковском горсовете оценивается в минимум 2 млн грн, утверждают в мэрии

 Ущерб, нанесенный активистами, устроившими погром в здании Харьковского городского совета в среду утром, предварительно оценивается на сумму не менее 2 млн. грн, сообщили в горсовете Харькова.

"Поломана мебель. Историческое панно уничтожено, авторские портреты градоначальников прошлых лет повреждены, некоторые из портретов подлежат восстановлению, некоторые – нет. Дорожки и двери пожжены, пострадала деревянная обивка коридора, двери надо менять. Повреждена плитка и колонна. Все это по предварительным оценкам – не меньше 2 млн грн", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в среду.

Ранее утром в Харьковском горсовете произошла потасовка между работниками КП "Муниципальная охрана" и активистами, пытающимися пройти на сессию. "Маринин (Дмитрий Маринин, бывший депутат Харьковского горсовета от Партии регионов, сейчас активно позиционирует себя как оппонент городского головы Геннадия Кернеса - ИФ). привел 50 человек спортивной наружности, которых попытался провести в зал. У них завязалась потасовка с Муниципальной охраной. Кто-то из активистов, кажется, из Нацкорпуса, распылил газ, начали кидать в здании дымовые шашки. Сейчас в зале полно дыма, депутаты кашляют, но сессия продолжается", - сказал Ю.Сидоренко агентству "Интерфакс-Украина".

Со слов очевидцев, молодые люди в футболках "Нацкорпуса" устроили погром на втором этаже здания. Кроме того, они засунули в мусорный бак вышедшего к ним заместителя городского головы Андрея Руденко, прорвались во двор горсовета и там тоже устроили потасовку.

Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #потасовка #погром #ущерб #харьков #горсовет
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