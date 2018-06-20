События

13:54 20.06.2018

В Броварах горит пятиэтажка, проводится эвакуация жителей

1 мин читать

В г.Броварах Киевской области горит крыша пятиэтажного дома на ул.Гагарина,16, проводится эвакуация жителей, сообщили в областной полиции.

Как сообщает в среду Главное управление Национальной полиции в Киевской области на странице в соцсети Фейсбук.

"Сейчас продолжается ликвидация пожара, который осуществляют спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области. Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают работники Броварского отдела полиции", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия также находятся работники медицинской службы.

Устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

Теги: #эвакуация #бровары #киевская_область #пожар
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Спасатели ликвидируют пожар в лесопарковой зоне на окраине Энергодара

Пожар на неработающей трансформаторной подстанции на Рокитновском стеклозаводе ликвидирован - ГСЧС

На ЧАО "Рокитновский стеклозавод" горит трансформаторная подстанция

Мебель, документы и оргтехника сгорели ночью в одном из кабинетов Центрального автовокзала Киева

Во время пожара в жилом доме в Хмельницком погиб двухлетний ребенок

В Одессе произошел очередной пожар в заведении общественного питания – горела кровля ресторана "Пивной сад"

В Харькове полиция эвакуирует людей из бизнес-центров для проверки очередного сообщения о минировании

Спасатели ликвидировали пожар на открытой территории в Деснянском районе Киева – ГСЧС

В Деснянском районе Киева горит травяной настил на площади 3 га

В Прикарпатье сгорела деревянная церковь

ПОСЛЕДНЕЕ

Ущерб от погрома в Харьковском горсовете оценивается в минимум 2 млн грн, утверждают в мэрии

С помощью террора Россия пытается взорвать ситуацию в Украине изнутри – Турчинов

Усиление ПВО является приоритетом военно-технического сотрудничества Украины с партнерами – Турчинов

Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины – Турчинов

Ожидаемые в 2018г от борьбы с контрабандой $4 млрд могут быть направлены на закупку американских средств ПВО Patriot – Полторак

Турчинов считает необходимым создание в Украине стратегического оружия сдерживания

На Донбассе с начала суток боевики трижды обстреляли позиции украинских военных

Стычки в Харьковском горсовете расследуются по статье "хулиганство", задержанных нет – полиция

Кернес о погроме в Харьковском горсовете: Это провокация, поддержанная полицией, с участием "активистов" от руководства УСБУ

УВКПЧ ООН за три месяца зафиксировало 19 погибших среди мирного населения на Донбассе, за весь период конфликта погибли не менее 2,7 тыс. гражданских

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА