В Броварах горит пятиэтажка, проводится эвакуация жителей

В г.Броварах Киевской области горит крыша пятиэтажного дома на ул.Гагарина,16, проводится эвакуация жителей, сообщили в областной полиции.

Как сообщает в среду Главное управление Национальной полиции в Киевской области на странице в соцсети Фейсбук.

"Сейчас продолжается ликвидация пожара, который осуществляют спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области. Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают работники Броварского отдела полиции", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия также находятся работники медицинской службы.

Устанавливаются причины и обстоятельства пожара.