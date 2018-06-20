События

13:45 20.06.2018

С помощью террора Россия пытается взорвать ситуацию в Украине изнутри – Турчинов

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С помощью террора Россия пытается взорвать ситуацию в Украине изнутри – Турчинов

 В попытках дестабилизировать Украину изнутри Российская Федерация применяет широкий спектр гибридных методов и средств, включая террор и диверсии, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Одна из главных задач России – это внутренняя дестабилизация нашей страны. Они понимают, что у них нет сегодня возможности безнаказанно, без жесткого сопротивления, обеспечить свое военное наступление. Поэтому их главный приоритет - попытаться взорвать ситуацию в Украине изнутри. Посеять панику, хаос, сломить готовность украинцев к сопротивлению. Для этого используется широкий арсенал средств - от информационной войны до банального террора", - сказал А.Турчинов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В качестве примеров такого террора он привел покушения на бывшего депутата Государственной думы РФ Дмитрия Вороненкова, гражданскую активистку и военнослужащую Амину Окуеву, а также сорванную в ходе спецоперации Службы безопасности Украины попытку убийства оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. "Все это – звенья одной цепи", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Арсенал средств гибридной войны, проводимой в нашем тылу, весьма широк. Это и подпитка, скажем так, радикальных сил, декларирующих готовность к силовым сценариям смены власти. Это и попытка создания разветвленной агентурной сети для проведения террористических и боевых операций, обеспечение их российскими спецслужбами оружием и боеприпасами… Добавьте к этому потоки информационной грязи и дезинформации, мощные кибератаки, непрерывную энергетическую и экономическую войну и т.д. Вот далеко не полный сегмент внутренних гибридных угроз, которым постоянно должна противостоять наша страна", - рассказал А.Турчинов.

В этом же ключе он напомнил о "деле Савченко". "Вы знаете, эта тема отошла на задний план, но кто передавал оружие Рубану и Савченко? Кто? Это подконтрольные ФСБ подразделения на оккупированном Донбассе, которые были задействованы для вооружения так называемого украинского подполья. Это не бутафория, а реальное оружие, способное привести к огромным кровавым жертвам среди гражданских людей. Именно такое развитие событий необходимо кремлевским кураторам", - отметил секретарь СНБО.

При этом А.Турчинов подчеркнул, что Служба безопасности Украины противостоит попыткам РФ дестабилизировать обстановку в не затронутых войной регионах и проводит по стране локальные антитеррористические операции.

Полный текст интервью А.Турчинова будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #снбо #рф #турчинов #дестабилизация
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