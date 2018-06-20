Усиление ПВО является приоритетом военно-технического сотрудничества Украины с партнерами – Турчинов

Для Украины приоритетным направлением расширения военно-технического сотрудничества со стратегическими партнерами является усиление средств противовоздушной обороны, у украинской стороны есть серьезные наработки в этом направлении, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Если мы говорим о дальнейшем расширении военно-технического сотрудничества, то приоритетным для нас является усиление противовоздушной обороны, которая была наиболее разрушена во времена Януковича и его предшественников. Для защиты страны необходимы современные системы ПВО", - сказал А.Турчинов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, у Украины есть серьезные наработки в этом направлении, "но без сотрудничества с нашими стратегическими партнерами быстро и эффективно решить эту проблему очень сложно".

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что тема усиления противовоздушной обороны является для руководства государства очень важной, поскольку не исключена вероятность применения Россией военной авиации в случае обострения военного конфликта.

"Широкомасштабный конфликт, в первую очередь, будет отличаться от ситуации на востоке Украины использованием Воздушно-космических сил Российской Федерации, в том числе, штурмовой авиации, крылатых ракет. И для нас тема противовоздушной обороны, защиты важных стратегических объектов страны от этой угрозы очень важна. Мы изучаем в деталях масштабное применение Россией ВКС в Сирии, их сильные и слабые стороны, и понимаем, насколько это может быть серьезной проблемой", - сказал А.Турчинов.

Полный текст интервью А.Турчинова будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"