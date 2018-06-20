Ожидаемые в 2018г от борьбы с контрабандой $4 млрд могут быть направлены на закупку американских средств ПВО Patriot – Полторак

Министр обороны Степан Полторак считает целесообразным направить ожидаемые в этом году поступления в государственный бюджет Украины от борьбы с контрабандой на усиление системы противовоздушой обороны (ПВО).

В ходе обсуждения плана борьбы с контрабандой на 2018 год на заседании Кабинета министров в среду глава военного ведомства отметил возможность использования ожидаемых в бюджете до конца года, согласно озвученным главой МВД Арсеном Аваковым оценкам, $4 млрд от борьбы с контрабандой на потребности укрепления обороноспособности государства.

"Например, этих $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией", - сказал он.