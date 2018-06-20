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13:17 20.06.2018

Турчинов считает необходимым создание в Украине стратегического оружия сдерживания

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Турчинов считает необходимым создание в Украине стратегического оружия сдерживания

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов указывает на необходимость создания в Украине стратегического оружия сдерживания.

"Перед нами стоит очень серьезная задача. Пока Украина не стала членом НАТО, а это не близкая перспектива, мы вынуждены рассчитывать исключительно на самих себя. Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только современное, мощное оружие сдерживания. Нравится нашим партнерам или нет, но мы должны работать над таким оружием стратегического уровня, оружием, которое может эффективно поражать врага на любом расстоянии", - сказал А.Турчинов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, пацифизма, который был в конце прошлого века, "уже нет, и, наверное, не будет".

"Будапештский меморандум, который давал нам в обмен на ядерное разоружение гарантии безопасности, не стоит бумаги, на которой он был написан", - подчеркнул А.Турчинов.

По его мнению, никто не имеет "ни морального, ни юридического права" не позволить Украине реализовать такую инициативу. "Такова моя позиция", - добавил секретарь СНБО.

Полный текст интервью А.Турчинова будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

 

Теги: #снбо #турчинов #оружие
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