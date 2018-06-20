События

11:42 20.06.2018

Пограничники возле границы со Словакией задержали 16 нелегалов из Вьетнама

1 мин читать
Пограничники возле границы со Словакией задержали 16 нелегалов из Вьетнама

Пограничники Чопского отряда задержали 16 нелегальных мигрантов из Вьетнама, которые пытались незаконно попасть в Словакию.

По данным пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, нелегалы были задержаны ночью в среду.

Задержанные, среди которых 12 мужчин и 4 женщины, не имели при себе никаких документов и назвались гражданами Вьетнама.

После установления личности правонарушителей и всех обстоятельств они будут привлечены к административной ответственности.

Теги: #госпогранслужба #вьетнамцы #нелегалы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На Буковине группа неизвестных напала на пограничников, один нападавший ранен

Работа КПВВ "Майорское" временно приостановлена – Госпогранслужба

Испания согласилась принять более 600 нелегалов, которых не пустили к себе Италия и Мальта

Разыскиваемый за дачу взятки задержан при попытке нелегально попасть в РФ

13 фур с гумпомощью от МККК проследовали на неподконтрольную Украине часть Донбасса

Госпогранслужба не пустила в Украину четверых граждан Вьетнама, которые не смогли подтвердить цель приезда

СБУ блокировала схему масштабной переправки нелегалов в Украину

Боевики ночью обстреляли контрольный пункт на дорожном коридоре "Донецк-Мариуполь"

Действующий и бывший чиновники Госпогранслужбы Украины задержаны в Харькове за вымогательство взятки от пограничника

В Одесском морском порту собака пограничников обнаружила арсенал патронов в автомобиле, прибывшем в контейнере на теплоходе

ПОСЛЕДНЕЕ

Стычки в Харьковском горсовете расследуются по статье "хулиганство", задержанных нет – полиция

Кернес о погроме в Харьковском горсовете: Это провокация, поддержанная полицией, с участием "активистов" от руководства УСБУ

УВКПЧ ООН за три месяца зафиксировало 19 погибших среди мирного населения на Донбассе, за весь период конфликта погибли не менее 2,7 тыс. гражданских

Денисова просит главу региональной делегации МККК посетить украинских политзаключенных и помочь в организации ее визитов

Пункт пропуска между Украиной и Молдовой в районе Паланки 21 июня закроют на сутки

В Харьковском горсовете произошла потасовка с активистами, в ход пошли газ и дымовые шашки

Генпрокурор ратует за возвращение нормы об уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы Украины

Ученые Национального заповедника "Хортица" построят казацкое судно по старинным эскизам

Боевики 26 раз обстреляли позиции сил ВСУ, ранены трое военных

Два харьковских пограничника задержаны по подозрению в получении взятки от гражданина Азербайджана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА