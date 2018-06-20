Пограничники возле границы со Словакией задержали 16 нелегалов из Вьетнама

Пограничники Чопского отряда задержали 16 нелегальных мигрантов из Вьетнама, которые пытались незаконно попасть в Словакию.

По данным пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, нелегалы были задержаны ночью в среду.

Задержанные, среди которых 12 мужчин и 4 женщины, не имели при себе никаких документов и назвались гражданами Вьетнама.

После установления личности правонарушителей и всех обстоятельств они будут привлечены к административной ответственности.