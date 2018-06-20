События

10:35 20.06.2018

Генпрокурор ратует за возвращение нормы об уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы Украины

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Генпрокурор ратует за возвращение нормы об уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы Украины

 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступает за возвращение в законодательство нормы об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины.

"Это позорно и недопустимо, когда страна в состоянии войны не имеет уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы. (…) Призываю ВР безотлагательно принять соответствующий закон и защитить государство", - написал генпрокурор на странице в Фейсбуке, комментируя инцидент на границе в Черновицкой области, произошедший 19 июня.

Как сообщалось, около 16.00 19 июня во время охраны госграницы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица (до 20 человек) попытались блокировать движение пограничного наряда и предприняли попытку группового нападения на наряд.

Пограничники вынуждены были защищаться: после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей. Раненый был доставлен в местную больницу, ему оказана первоочередная медицинская помощь.

"Благодаря действиям резервов пограничного подразделения во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции ситуация локализована. С целью стабилизации обстановки на государственной границе организован и проводится комплекс дополнительных оперативно-профилактических мероприятий", - сообщили в погранведомстве.

Теги: #луценко #гпу #ответственность #нарушители #госграница
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