События

09:54 20.06.2018

Ученые Национального заповедника "Хортица" построят казацкое судно по старинным эскизам

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Ученые Национального заповедника "Хортица" построят казацкое судно по старинным эскизам

 Ученые Национального заповедника "Хортица" приступили к строительству казацкого судна "дуб" по старинным эскизам.

По информации, опубликованной на странице Facebook Национального заповедника "Хортица", сотрудники заповедника приступили к реализации масштабного проекта - строительства "с нуля" казацкого 18-метрового судна "дуб"

"В Музее судоходства мы имеем старинные отреставрированные судна, но в Национальном заповеднике "Хортица" решили пойти дальше и создать, построить собственный корабль по старым эскизам" - отмечается в сообщении.

В Национальном заповеднике "Хортица" рассказали, что на данный период проходят подготовительные работы и "мозговой штурм", а самая важная часть строительства "дуба" состоится 29-30 июня.

Казацкое боевое судно "дуб" успешно использовались запорожскими казаками в сражениях русско-турецкой войны 1735-39 годов.

Теги: #судно #казаки #хортица
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