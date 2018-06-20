Ученые Национального заповедника "Хортица" построят казацкое судно по старинным эскизам

Ученые Национального заповедника "Хортица" приступили к строительству казацкого судна "дуб" по старинным эскизам.

По информации, опубликованной на странице Facebook Национального заповедника "Хортица", сотрудники заповедника приступили к реализации масштабного проекта - строительства "с нуля" казацкого 18-метрового судна "дуб"

"В Музее судоходства мы имеем старинные отреставрированные судна, но в Национальном заповеднике "Хортица" решили пойти дальше и создать, построить собственный корабль по старым эскизам" - отмечается в сообщении.

В Национальном заповеднике "Хортица" рассказали, что на данный период проходят подготовительные работы и "мозговой штурм", а самая важная часть строительства "дуба" состоится 29-30 июня.

Казацкое боевое судно "дуб" успешно использовались запорожскими казаками в сражениях русско-турецкой войны 1735-39 годов.