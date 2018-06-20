События

06:00 20.06.2018

Два харьковских пограничника задержаны по подозрению в получении взятки от гражданина Азербайджана

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Прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с сотрудниками ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в области задержали начальника группы отделения инспекторов погранслужбы одного из отделов Харьковского погранотряда и начальника отделения инспекторов погранслужбы этого же отдела за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 19тыс.800грн.

"Установлено, что указанные должностные лица, действуя умышленно, используя свое служебное положение, требовали и получили от гражданина Азербайджанской Республики указанные денежные средства за совершение в его интересах действий по снятию запрета въезда и попадания на территорию Украины. Сразу после внесения в паспорта указанного гражданина сведений о въезде на территорию Украины и получения неправомерной выгоды правоохранители задержаны", - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Задержанным готовят сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины. После объявления о подозрении прокуратура планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения подозреваемых от занимаемых должностей.

Досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

Теги: #задержание #взятка #харьков #пограничники
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