События

05:01 20.06.2018

В Харькове автобус въехал в четыре припаркованных машины, пострадавших нет

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Во вторник в Харькове на ул.Дружбы Народов автобус ЛАЗ 4207 въехал в четыре припаркованные машины, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в области.

"По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на два припаркованных автомобиля ГАЗ 3302 на обочине дороги, после чего продолжил движение и совершил наезд еще на два транспортных средства Subaru Tribeсa и Daewoo Lanos, которые находились на площадке для парковки. В результате происшествия никто не пострадал. В момент ДТП водителей и пассажиров в автомобилях не было", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления патрульной полиции в Харьковской области корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" сообщили, что водитель автобуса был трезв, технических неисправностей в автобусе не обнаружено.

Патрульные полицейские составили административный материал о нарушении водителем автобуса правил дорожного движения, которое привело к ДТП.

Теги: #дтп #харьков
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