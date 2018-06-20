В Харькове автобус въехал в четыре припаркованных машины, пострадавших нет

Во вторник в Харькове на ул.Дружбы Народов автобус ЛАЗ 4207 въехал в четыре припаркованные машины, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в области.

"По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на два припаркованных автомобиля ГАЗ 3302 на обочине дороги, после чего продолжил движение и совершил наезд еще на два транспортных средства Subaru Tribeсa и Daewoo Lanos, которые находились на площадке для парковки. В результате происшествия никто не пострадал. В момент ДТП водителей и пассажиров в автомобилях не было", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления патрульной полиции в Харьковской области корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" сообщили, что водитель автобуса был трезв, технических неисправностей в автобусе не обнаружено.

Патрульные полицейские составили административный материал о нарушении водителем автобуса правил дорожного движения, которое привело к ДТП.