В Киеве 20 и 21 июня изменит движение ночной троллейбус

В Киеве временно изменят движение троллейбусы маршрутов №№ 91Н, 93Н, сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"В ночь на 20 июня с 1:40 до 4:30 в связи с сезонным регулированием контактного провода на троллейбусной линии на проспекте Маяковского вносятся изменения в движение ночного троллейбусного маршрута № 91Н", – говорится в сообщении.

Отмечается, что троллейбусы № 91Н будут курсировать по маршруту "Железнодорожный вокзал "Центральный" - Дарницкая площадь".

Кроме того, 20 и 21 июня движение изменят троллейбусы ночного маршрута № 93Н.

"20 и 21 июня с 1:00 до 04:00 на время ремонтных работ пешеходного моста на пересечении просп.Победы с Кольцевой дорогой вносятся изменения в движения ночного троллейбусного маршрута № 93Н", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщили в КП "Киевпастранс", в настоящее время движение троллейбусов № 93Н организовано от станции метро "Площадь Льва Толстого до станции метро "Святошин".