События

00:37 20.06.2018

В Киеве 20 и 21 июня изменит движение ночной троллейбус

1 мин читать
В Киеве 20 и 21 июня изменит движение ночной троллейбус

В Киеве временно изменят движение троллейбусы маршрутов №№ 91Н, 93Н, сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"В ночь на 20 июня с 1:40 до 4:30 в связи с сезонным регулированием контактного провода на троллейбусной линии на проспекте Маяковского вносятся изменения в движение ночного троллейбусного маршрута № 91Н", – говорится в сообщении.

Отмечается, что троллейбусы № 91Н будут курсировать по маршруту "Железнодорожный вокзал "Центральный" - Дарницкая площадь".

Кроме того, 20 и 21 июня движение изменят троллейбусы ночного маршрута № 93Н.

"20 и 21 июня с 1:00 до 04:00 на время ремонтных работ пешеходного моста на пересечении просп.Победы с Кольцевой дорогой вносятся изменения в движения ночного троллейбусного маршрута № 93Н", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщили в КП "Киевпастранс", в настоящее время движение троллейбусов № 93Н организовано от станции метро "Площадь Льва Толстого до станции метро "Святошин".

 

Теги: #киев #движение #транспорт
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"1+1" заявляет о периодическом включении спецслужбами системы глушения беспилотников над Киевом

Движение в центре Киева осложнено из-за массовой акции

Киев намерен расширять партнерство с Шанхаем

В Киеве с 19 по 29 июня частично ограничат движение на перекрестке ул.Рыльского с ул.Владимирской

В Киеве с поличным задержаны похитители 100м кабеля связи

С 19 июня движение по ул.Генерала Родимцева в Киеве будет частично закрыто

Киевские трамваи №№ 28, 33К каждую ночь с 18 по 22 июня будут изменять график работы

Мебель, документы и оргтехника сгорели ночью в одном из кабинетов Центрального автовокзала Киева

Марш равенства прошел без грубых нарушений порядка, полицейские продолжают патрулировать улицы Киева – правоохранители

В центре Киева завершился Марш равенства

ПОСЛЕДНЕЕ

Возле здания Кабмина полиция задержала человека в маске и с арсеналом оружия (фото)

США планируют вечером объявить о выходе из Совета по правам человека ООН - СМИ

В Барселоне снова протестуют против массового туризма

Меркель поставила под сомнение заявление Трампа о преступности в Германии из-за мигрантов

Москалькова в Украине планирует первым посетить россиянина Седикова

Кернес: Прокуратура и СБУ оказывают "беспрецедентное давление" на горсовет и КП, чтобы создать коммунальный коллапс в Харькове

На Донбассе во вторник боевики 4 раза открывали огонь по позициям украинских войск

ЕС может построить центры для мигрантов в Северной Африке

На Буковине группа неизвестных напала на пограничников, один нападавший ранен

В Минске задержан главный патологоанатом за взятки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА