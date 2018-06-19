США планируют вечером объявить о выходе из Совета по правам человека ООН - СМИ

Власти США во вторник, как ожидается, сделают заявление о выходе из Совета по правам человека ООН, сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на два источника, пожелавших остаться неизвестными.

По данным агентства, об этом объявят госсекретарь США Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли в 17:00 по местному времени (00:00 мск) в госдепе.

"Блумберг" отмечает, что решение Вашингтона о выходе из состава Совета было ожидаемым. Так, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в 2006 году, когда создавался Совет, а сам Дж.Болтон занимал должность постпреда США при ООН, высказывался против формирования этого органа ООН.

В свою очередь Н.Хейли ранее критиковала Совет за нападки в адрес Израиля, а также призывала Совет исключить из своих рядов государства с неудовлетворительным состоянием прав человека.