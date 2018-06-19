События

20:01 19.06.2018

США планируют вечером объявить о выходе из Совета по правам человека ООН - СМИ

1 мин читать

Власти США во вторник, как ожидается, сделают заявление о выходе из Совета по правам человека ООН, сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на два источника, пожелавших остаться неизвестными.

По данным агентства, об этом объявят госсекретарь США Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли в 17:00 по местному времени (00:00 мск) в госдепе.

"Блумберг" отмечает, что решение Вашингтона о выходе из состава Совета было ожидаемым. Так, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в 2006 году, когда создавался Совет, а сам Дж.Болтон занимал должность постпреда США при ООН, высказывался против формирования этого органа ООН.

В свою очередь Н.Хейли ранее критиковала Совет за нападки в адрес Израиля, а также призывала Совет исключить из своих рядов государства с неудовлетворительным состоянием прав человека.

Теги: #сша #оон
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве прошла украинско-американская конференция по актуальным вопросам реформы системы госэкспортконтроля Украины

Трамп угрожает Китаю очередным масштабным повышением пошлин

В Белом доме заявили, что США приступают к созданию военно-космических сил

США не меняют позицию по Крыму – Госдеп

Трамп готов внести изменения в соглашение о перемирии на Корейском полуострове в обмен на денуклеаризацию КНДР

Помпео обсудил с главой южнокорейского МИД дальнейшие шаги по денуклеаризации КНДР

В США заметили модернизацию ядерного бункера под Калининградом

Адвокат Трампа выступил против помилования президентом США фигурантов "российского расследования"

Глава Пентагона обвиняет Россию в попытке подорвать моральный авторитет США

Конгресс США предлагает увеличить помощь Украине в 2019 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Возле здания Кабмина полиция задержала человека в маске и с арсеналом оружия (фото)

В Барселоне снова протестуют против массового туризма

Меркель поставила под сомнение заявление Трампа о преступности в Германии из-за мигрантов

Москалькова в Украине планирует первым посетить россиянина Седикова

Кернес: Прокуратура и СБУ оказывают "беспрецедентное давление" на горсовет и КП, чтобы создать коммунальный коллапс в Харькове

На Донбассе во вторник боевики 4 раза открывали огонь по позициям украинских войск

ЕС может построить центры для мигрантов в Северной Африке

На Буковине группа неизвестных напала на пограничников, один нападавший ранен

В Минске задержан главный патологоанатом за взятки

Одним из кандидатов на пост министра по делам ветеранов может быть кого-то из участников боевых действий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА