В Барселоне снова протестуют против массового туризма

В Барселоне проходят протесты местных активистов против массового туризма в городе, сообщает британский портал Еxpress.

"Активисты в масках атаковали известные скульптуры Антонио Гауди в парке Гуэля, прикрепили себя к ним с помощью цепей и выступили с плакатами против массового туризма в Барселоне, так как он приносит больше вреда, чем пользы", - пишет издание.

По данным портала, массовый туризм создает неудобства жителям города, негативно отражается и на сельской местности, поскольку путешественники не заботятся о культурном наследии и мусорят. Также туризм негативно влияет на рынок труда, предоставляя жителям вакансии в качестве дешевой рабочей силы в сфере обслуживания.

Как заявила антитуристическая группа Arran, демонстрация была только началом летней кампании против туристов.

"Наша организация не может принять текущую модель туризма в Испании, которая также распространена в Валенсии и на Балеарских островах. Она учитывает только экономические интересы страны и при этом ухудшает жизнь местного населения", - цитирует издание ее представителей.

Полиция прибыла на место действия, активистов арестовали.

Как сообщает Еxpress, прошлым летом эти же протестующие рисовали граффити "Туристы домой" в популярных у путешественников местах в Барселоне, разрезали шины прокатных велосипедов. На Майорке группа организовала демонстрацию на пристани в Пальме.