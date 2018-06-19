События

18:47 19.06.2018

Меркель поставила под сомнение заявление Трампа о преступности в Германии из-за мигрантов

2 мин читать
Меркель поставила под сомнение заявление Трампа о преступности в Германии из-за мигрантов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала сообщение президента США Дональда Трампа, который написал в Twitter, что преступность в Германии выросла на 10% с момента появления в стране мигрантов, а немецкие власти "не хотят об этом говорить".

"Мой ответ на это: глава МВД недавно озвучил статистику преступлений, и она говорит сама за себя. Мы видим здесь позитивное развитие, конечно, мы все еще должны активней бороться с преступностью. Но это цифры, которые воодушевляют на дальнейшую работу", - сказала канцлер во вторник журналистам после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Согласно официальной статистике ФРГ, показатели преступности в 2017 году существенно снизились.

В сообщении 18 июня в Twitter Д.Трамп написал: "Преступности в Германии стало на 10% больше (официальные лица не хотят озвучивать эти преступления) после того, как были приняты мигранты. В других странах все даже хуже. Америка, будь умной!"

В последние дни американский президент неоднократно писал про Германию, накануне он также связал рост преступности в ФРГ с числом мигрантов.

Между тем в статистике, которую в мае представил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, отмечалось, что в 2017 году в стране был зафиксирован самый низкий уровень преступности за 25 лет. Было зарегистрировано 5,76 млн преступлений - на 9,6% меньше, чем в 2016 году. В целом число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось с 40,4% от общего числа до 34,5%.

Теги: #преступность #трамп #мигранты #меркель #германия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕС может построить центры для мигрантов в Северной Африке

Пекин имеет рычаги давления на американский бизнес в КНР и может ответить на угрозы Трампа

Трамп готов внести изменения в соглашение о перемирии на Корейском полуострове в обмен на денуклеаризацию КНДР

Канцлер ФРГ и премьер Италии обсудят в Берлине миграцию

Адвокат Трампа выступил против помилования президентом США фигурантов "российского расследования"

Коми войдет в историю как худший директор ФБР, - Трамп

Генпрокурор Нью-Йорка подал иск против фонда Трампа

Трамп подтвердил, что приостанавливает проведение военных учений в районе Корейского полуострова

Трамп заявил, что в Сингапуре достигнут большой прогресс в деле денуклеаризации КНДР

Еврокомиссия помогает разрешению кризиса с судном с мигрантами, но ее возможности ограничены

ПОСЛЕДНЕЕ

В Барселоне снова протестуют против массового туризма

Москалькова в Украине планирует первым посетить россиянина Седикова

Кернес: Прокуратура и СБУ оказывают "беспрецедентное давление" на горсовет и КП, чтобы создать коммунальный коллапс в Харькове

На Донбассе во вторник боевики 4 раза открывали огонь по позициям украинских войск

На Буковине группа неизвестных напала на пограничников, один нападавший ранен

В Минске задержан главный патологоанатом за взятки

Одним из кандидатов на пост министра по делам ветеранов может быть кого-то из участников боевых действий

Рада распространила на участников ООС соцгарантии, предусмотренные для участников АТО

Пустившие под откос "товарняк" в Днепре могут отделаться штрафом в 1,7тыс.грн

По факту стычек возле Рады полиция возбудила дело по статье "насилие в отношении правоохранителей"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА