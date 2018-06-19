Москалькова в Украине планирует первым посетить россиянина Седикова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова хочет посетить на Украине в первую очередь задержанного на Донбассе Алексея Седикова, журналиста Кирилла Вышинского, активистку "Волонтеров Победы" Елену Одновол, а также российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.

"Татьяна Николаевна сначала хочет посетить Алексея Седикова, у него большие проблемы со здоровьем, речь идет о необходимости быстрой и непростой операции на коленном суставе, иначе он может потерять ногу", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь Т.Москальковой Алексей Зловедов.

"Дальше Татьяна Николаевна хочет посетить Кирилла Вышинского, Елену Одновол, Максима Одинцова и Александра Баранова", - добавил он.

По этим гражданам Т.Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова договариваются о сроках и логистике посещений. "Как только будет известно о конкретных договоренностях, мы сообщим", - сказал пресс-секретарь уполномоченного.

А.Зловедов отметил, что в списке российского уполномоченного пять фамилий, так как в России уже состоялся один визит к украинскому заключенному - Т.Москалькова посетила совместно с консулом Украины в Екатеринбурге отбывающего наказание в омской колонии Дмитрия Штыбликова.

О посещении остальных граждан из списков заключенных двух стран уполномоченные будут договариваться позже, сообщил он.

Ранее во вторник Л.Денисова сообщила, что подготовила письмо Т.Москальковой с просьбой оказать содействие в ее посещении находящихся под стражей в РФ украинцев Владимира Балуха, Олега Сенцова, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

Со своей стороны Т.Москалькова по итогам встречи с Л.Денисовой обнародовала заявление, в котором указывалось, что омбудсмены утвердили "дорожную карту" посещения заключенных в двух странах.

Российский уполномоченный сообщила, что обменялась с Л.Денисовой списками 34 граждан, которых омбудсмены хотят посетить в местах лишения свободы, и обговорила график взаимных визитов.

"Мы обращаемся с письмами о взаимном посещении четырёх заключённых по выбору каждой стороны", - добавила Т.Москалькова.