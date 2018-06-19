Кернес: Прокуратура и СБУ оказывают "беспрецедентное давление" на горсовет и КП, чтобы создать коммунальный коллапс в Харькове

Городской голова Харькова Геннадий Кернес обвиняет областную прокуратуру и Службу безопасности Украины в давлении на Харьковский городской совет и городские коммунальные предприятия.

"В последнее время Харьковский городской совет и все коммунальные предприятия Харькова работают в условиях беспрецедентного давления со стороны областной прокуратуры и Службы безопасности Украины. По выдуманным поводам представители силовых органов области приходят в мэрию, на все без исключения КП, изымают необходимую для эффективной работы горсовета и предприятий документацию, вызывают руководителей на многочасовые допросы", - говорится в заявлении Г.Кернеса, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета во вторник.

Городской голова Харькова утверждает, что схожая ситуация наблюдается на всех без исключения коммунальных предприятиях, что, по его мнению, может свидетельствовать о заказном характере преследования и намерении "заказчиков" довести город до коммунального коллапса.

"Поскольку данная ситуация возникла одновременно по всем без исключения КП – нетрудно сделать вывод: кто-то, пользуясь "телефонным правом", дал приказ областным прокуратуре и СБУ организовать управленческий хаос на коммунальных предприятиях Харькова. Как я понимаю, конечной целью этих действий должен стать коммунальный коллапс в городе – невывоз мусора, отключение воды и многое другое. Но я даю слово всем харьковчанам, что этой цели ни работники прокуратуры, ни следователи СБУ не достигнут", - говорится в заявлении мэра.

Г.Кернес утверждает, что чиновники горсовета и коммунальные предприятия работают исключительно в рамках закона. Он также выражает уверенность, что уголовные производства в отношении них развалятся на стадии досудебного следствия или в суде.

"Переживем и эту волну заказного поиска "жареных" фактов о работе харьковских КП. Я в этом уверен. Жаль только, что время, которое директора КП могли использовать на то, чтобы работать для Харькова, они должны тратить на малоприятное общение с ангажированными следователями областной прокуратуры и СБУ. Их поиски "грязного белья" не помешают нам готовить город к отопительному сезону и проводить все те работы, которые, как вы и сами видите, в огромных объемах ведутся сейчас на улицах и во дворах Харькова", - говорится в заявлении.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Харьковской области и в пресс-центре управления СБУ в Харьковской области заявление Г.Кернеса не комментируют.