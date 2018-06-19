В Минске задержан главный патологоанатом за взятки

Начальник Городского клинического патологоанатомического бюро Минска задержан с поличным при получении взятки и заключен под стражу, общая инкриминируемая ему сумма составляет не менее $200 тысяч.

"Денежные средства в сумме 5245 рублей и 300 долларов США руководитель получил от представителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на поставку ритуальных принадлежностей для магазина", - сказано в сообщении министерства внутренних дел Белоруси.

В настоящее время ведется работа по установлению дополнительных фактов его противоправной деятельности. "Оперативниками ГУБОПиК уже зафиксированы многочисленные факты получения фигурантом денежных средств от представителей коммерческих структур. Инкриминируемая сумма - не менее 200 тысяч долларов США", - отмечают в МВД.

В сообщении говорится, что начальник бюро более десяти лет получал взятки в белорусских рублях и инвалюте. "Размер ежемесячного "вознаграждения" равнялся 10% от суммы поставленного товара. Правда, как отмечают оперативники, в последнее время фигурант проявлял осторожность: старался получать деньги ежеквартально, чтобы уменьшить количество встреч с представителями коммерческих структур", - проинформировали в МВД.

В отношении подозреваемого Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 Белоруссии, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

За последнее время в Белоруси были задержаны несколько чиновников за взятки. Так, 7 июня Комитет государственной безопасности страны сообщил о задержании ряда высокопоставленных чиновников за получение взяток.

Глава КГБ уточнил, что "речь идет не об одном должностном лице, и не одном факте, и не об одном уголовном деле". До этого стало известно о задержании экс-помощника главы государства, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко за взятку в $200 тыс.