События

17:35 19.06.2018

По факту стычек возле Рады полиция возбудила дело по статье "насилие в отношении правоохранителей"

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По факту стычек возле Рады полиция возбудила дело по статье "насилие в отношении правоохранителей"

Полиция начала уголовное производство по факту столкновений митингующих с правоохранителями у здания Верховной Рады во вторник утром, в результате чего пострадали 8 полицейских и 3 гражданских лиц, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции г.Киева Андрей Крищенко.

"Правоохранители задержали мужчину, который распиливал слезоточивый газ. Его доставили в Печерское управление полиции. После проведения теста на опьянение в его крови обнаружено около одного промилле алкоголя", - цитирует слова А.Крищенко отдел коммуникации полиции Киева во вторник.

Мужчина задержан.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В полиции также сообщили, что позже правоохранители доставили в управление полиции еще одного человека, который пытался выдергивать полицейских и хватал за амуницию. После проведения первоочередной проверки его действиям будет дана правовая оценка.

Позже в этот день пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на странице в соцсети Фейсбук уточнила, что из пострадавших полицейских трое были госпитализированы: один от применения газового баллончика, еще один работник получил черепно-мозговую травму и другие легкие телесные повреждения. Какие травмы получил третий госпитализированный правоохранитель, не сообщается.

"Сейчас на ул.Грушевского восстановлено движение транспорта, а публичный порядок под стенами Верховной Рады охраняется сотрудниками Национальной полиции и Нацгвардии", - сказано в сообщении МВД.

Теги: #крищенко #стычки #рада #полиция
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Интерфакс-Украина
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