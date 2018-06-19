Одним из кандидатов на пост министра по делам ветеранов может быть кого-то из участников боевых действий

Представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") отмечает, что в качестве кандидата в министры по делам ветеранов обсуждается назначение кого-то из участников боевых действий, но "не знает", претендуют ли на эту должность народные депутаты.

"Идут разговоры о том, чтобы такой кандидатурой – а это будет политическая кандидатура – был кто-то из представителей ветеранов Украины, который принимал участие в боевых действиях. Я знаю, что есть несколько общественных организаций, которые выдвигают своих кандидатов", - сказала И.Луценко журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, какую кандидатуру коалиция намерена предложить премьер-министру на должность министра по делам ветеранов.

Нардеп отметила, что консультации по этому вопросу продолжаются.

На уточняющий вопрос журналистов о том, нет ли среди рассматриваемых кандидатур народных депутатов из фракции БПП Ирины Фриз или Александра Третьякова, И.Луценко ответила: "Не знаю".