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17:52 19.06.2018

Рада распространила на участников ООС соцгарантии, предусмотренные для участников АТО

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Рада распространила на участников ООС соцгарантии, предусмотренные для участников АТО

Верховная Рада распространила социальные гарантии, которые предусмотрены для участников АТО, и на лиц, которые осуществляют мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях в рамках Операции объединенных сил (ООС).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№8293) в целом поддержали 236 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, ранее принятый Верховной Радой закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях предусматривал осуществление мероприятий по обеспечению нацбезопасности, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе. В связи с этим возникла необходимость урегулировать предоставлении социальных гарантий тем лицам, которые участвуют в таких мероприятиях.

Данным законом Верховная Рада внесла соответствующие изменения в 18 законов и одно постановление парламента, в частности в закон о гуманитарной помощи, пенсионном обеспечении лиц, освобожденных от военной службы, о статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Нацполиции и их социальной защиты, и прочие законодательные акты.

Смена формата Антитеррористической операции на Операцию объединенных сил (ООС) на Донбассе прописана в законе "о реинтеграции Донбасса" и состоялась 30 апреля текущего года.

Теги: #оос #соцгарантии #рада #ато
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