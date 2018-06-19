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17:30 19.06.2018

В России прокомментировали состояние здоровья Кольченко

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В России прокомментировали состояние здоровья Кольченко

Состояние здоровья отбывающего наказание в России украинца Александра Кольченко не вызывает опасений у врачей, патологических отклонений у него не выявлено, заявили в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области.

"Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области сообщает, что состояние здоровья осужденного Александра Кольченко удовлетворительное. В стационарном лечении он не нуждается", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что после окончания голодовки А.Кольченко прошел общеклиническое обследование, "в результате которого каких-либо патологических отклонений у него не выявлено".

"В настоящее время показаний для нахождения в условиях стационара медицинской части исправительного учреждения у осужденного А.Кольченко нет. Планируется его перевод в отряд для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в пресс-релизе.

Ранее во вторник сайт Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ сообщил, что глава СПЧ Михаил Федотов обратился в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) с просьбой принять срочные меры по охране здоровья А.Кольченко.

Совет также попросил уполномоченного по правам человека в Челябинской области Маргариту Павлову посетить А.Кольченко и проверить условия его содержания.

О предпринятых действиях М.Федотов сообщил уполномоченному Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой. "Совет по правам человека постоянно держит на контроле дело в отношении А.Кольченко и Олега Сенцова, осужденных по статьям за подготовку террористических актов", - добавили в СПЧ.

Ранее Л.Денисова обратилась в Совет по правам человека с просьбой о содействии в предоставлении А.Кольченко необходимой медицинской помощи.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. По тому же делу А.Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.

14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

31 мая А.Кольченко объявил голодовку с требованием освободить О.Сенцова. 7 июня он ее прекратил.

Теги: #россия #кольченко
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