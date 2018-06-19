В Киеве прошла украинско-американская конференция по актуальным вопросам реформы системы госэкспортконтроля Украины

Украина и США расширяют сотрудничество в рамках программыамериканского правительства по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS) по реформированию национальной системы госэкспортконтроля.

Как сообщила пресс-служба ГСЭКУ, актуальные вопросы реформы системы госэкспортконтроля Украины стали предметом обсуждения прошедшей в июне в Киеве украинско-американской конференции "Имплементация Единого списка товаров двойного использования в Украине и правила лицензирования США", организованной при содействии Института ядерных исследований НАН Украины в рамках международной программы по нераспространению и экспортному контролю (INECP) департамента энергетики США и программы по экспортному контролю и безопасности границ госдепартамента США.

Как отмечается в сообщении, участники конференции рассмотрели основные тенденции развития системы госэкспортконтроля Украины, направленные на либерализацию процедур госэкспорконтроля, а также инновации, которые планируются в связи с вступлением в силу в октябре Единого национального списка товаров двойного назначения, подлежащих госэкспортконтролю при международных передачах, в соответствии с нормами и стандартами ЕС.

Как отмечают в ГСЭКУ, в ходе конференции американская сторона ознакомила украинских коллег с отдельными положениями правил экспортного контроля США (Export Administration Regulations), которые необходимо учитывать иностранным субъектам хозяйствования при осуществлении международных передач товаров, "имеющих связь с США". В частности, речь идет о правилах по контролю за реэкспортом товаров, произведенных в США; товарами, произведенными за рубежом, имеющих содержание американского происхождения, превышающее определенный минимальный процент стоимости товара (правило "de minimis"); товарами, произведенными за рубежом на основе технологий или программного обеспечения (Foreign Direct Product Rule).

Кроме того, американской стороной были рассмотрены вопросы упрощения процедур ведения бизнеса в США путем переноса отдельных товаров военного назначения в Список товаров двойного использования (т. н. "товары серии 600 и 9х515") в результате проведения реформы экспортного контроля, а также осуществлен обзор действующих санкций США, отмечается в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, участники конференции также обсудили вопросы правоприменения и ответственности за правонарушения в сфере госэкспортконтроля.

Как сообщалось, в настоящее время ГСЭКУ в рамках программы по экспортному контролю и безопасности границ Госдепартамента США проводит оптимизацию процедур национальной системы экспортного контроля. Основные мероприятия реформы включают внедрение системы электронного лицензирования, формирование единого списка товаров, подлежащих госэкспортконтролю, сокращение списка товаров, подлежащих госэкспортконтролю, согласование процедур экспортного контроля Украины с нормами ЕС.

В январе правительство Украины одобрило внедрение в системе госэкспортконтроля единого национального списка товаров двойного назначения, подлежащих госэкспортконтролю при международных передачах, в соответствии с нормами и стандартами ЕС. Внедряемый единый список консолидирует пять действующих на сегодняшний день в системе госэкспортконтроля списков в отношении товаров, которые могут быть использованы при создании обычных видов вооружений, военной или специальной техники, а также ракетного, ядерного, химического, бактереологического (биологического) и токсинного вооружений.

Переход на единый национальный список товаров двойного назначения в системе госэкспортконтроля Украины планируется завершить в октябре.