События

17:04 19.06.2018

Сборная Японии обыграла команду Колумбии на матче ЧМ-2018

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Сборная Японии обыграла команду Колумбии на матче ЧМ-2018

Футболисты сборной Японии во вторник в Саранске обыграли команду Колумбии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018).

Первая встреча участников группы Н прошла на стадионе "Мордовия Арена" и закончилась со счетом 2:1 в пользу Японии. На трибунах присутствовали 40 842 зрителя.

Главная звезда сборной Колумбии и ее капитан Хамес Родригес не вышел на поле в стартовом составе, а полузащитник Карлос Санчес на третьей минуте получил красную карточку, поэтому колумбийцам пришлось играть в меньшинстве.

Счет открыл на шестой минуте японский футболист Синдзи Кагава, реализовав пенальти, однако на 39-й минуте полузащитник сборной Колумбии Хуан Кинтеро сравнял счет.

Во втором тайме на 74-й минуте нападающий команды Японии Юа Осако вывел свою сборную вперед - 2:1.

В следующий раз в группе Н 24 июня Япония встретится с Сенегалом, в тот же день Колумбия сыграет с Польшей.

В Мордовию на матч прибыла японская принцесса Хисако Такамадо.

Теги: #япония #колумбия #чм_2018 #футбол
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