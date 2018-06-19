Спасатели ликвидируют пожар в лесопарковой зоне на окраине Энергодара

Во вторник, 19 июня, в 12:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в лесопарковой зоне за гаражным кооперативом №3 в Энергодаре, сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Запорожской области.

"По предварительным данным, горит сухая трава и подстилка на территории. Площадь пожара устанавливается. На данный момент пожарные проводят оперативно-спасательные работы по локализации возгорания. Дополнительно к ликвидации пожара привлечена резервная смена спасателей и резервная техника", - говорится в оперативной информации о ликвидации возгорания по состоянию на 16.30 вторника.

Всего от областного главка ГСЧС на месте происшествия работает 9 единиц спецтехники, 3 единицы техники Ивановского и Водянского лесничеств. Для дополнительного подвоза воды привлечены 2 водовоза от Запорожской АЭС.