События

16:55 19.06.2018

В итальянской коалиции наметился раскол из-за решения главы МВД страны провести перепись цыган

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Идея итальянского главы МВД Маттео Сальвини провести перепись представителей цыганского сообщества, проживающегося в Италии, вызвало разногласия внутри правящей коалиции, сообщают европейские СМИ.

Лидер движения "Пять Звезд" Луиджи Ди Майо, которое входит в коалицию с партией "Лига Севера", возглавляемую М.Сальвини, заявил, что это решение главы МВД "противоречит конституции".

Газета отмечает, что решение главы МВД Италии также вызвало сопротивление со стороны премьер-министра страны Джузеппе Конте, который, по сообщениям итальянских СМИ, заявил, что М.Сальвини "зашел слишком далеко".

Накануне министр внутренних дел страны поручил провести перепись цыганского населения и выслать из страны тех цыган, которые не являются гражданами Италии.

Однако это предложение вызвало широкую волну критики по всей стране, после чего М.Сальвини добавил, что на данном этапе хочет просто понимать, "сколько цыган" живет в Италии. Он также отметил, что цель этой меры заключается в том, чтобы оказать помощь детям цыган.

По данным итальянских СМИ, в Италии проживают до 180 тыс. представителей цыганского сообщества, только 43% из которых являются гражданами Италии.

При этом СМИ напоминают, что этот шаг последовал спустя примерно неделю после того, как М.Сальвини отказал в приеме судна Aquarius с более чем 600 нелегальными иммигрантами на борту.

Ранее в июне власти Италии отказались пустить это судно, которое эксплуатируется организациями SOS Mediterannee и "Врачи без границ", в свои порты и попросили сделать это Мальту. Однако мальтийская сторона тоже заявила, что не примет судно. В итоге разместить нелегалов у себя согласилась Испания.

Теги: #италия #коалиция
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