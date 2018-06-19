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16:52 19.06.2018

Эксперты и юристы ратуют за скорейшее принятие закона о всеукраинском референдуме

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Эксперты и юристы ратуют за скорейшее принятие закона о всеукраинском референдуме

Юристы, международные эксперты и общественные организации призывают народных депутатов Украины к скорейшему рассмотрению и принятию законопроекта №2145 "О всеукраинском референдуме".

На пресс-конференции во вторник в Киеве глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко напомнил, что 26 апреля Конституционный суд Украины отменил закон о референдуме от 2012 года.

"Это большой позитив, но это решение открывает возможность и обязанность для Верховной Рады заполнить пробел и принять качественный, конституционный закон о референдуме", - сказал он.

И.Колиушко также отметил, что на сегодня нет и закона, который бы регулировал проведение местных референдумов.

"Шесть лет этот вопрос не регулируется... этот закон нужен для решения проблем новосозданных территориальных громад, проблем в больших городах, например, относительно строительства отдельных объектов. Но мы видим полную бездеятельность Верховной Рады в данном вопросе", - подчеркнул он.

В свою очередь руководитель направления конституционного права Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко отметила, что коалиция общественных организаций "Реанимационный пакет реформ" и Центр политико-правовых реформ призвали парламент принять закон №2145, "который подготовлен наиболее качественно из всех представленных".

Такой призыв был поддержан и Международным фондом избирательных систем (IFES).

Участвующий в пресс-конференции народный депутат Украины Александр Черненко отметил, что для принятия законов о местном и всеукраинском референдумах необходима лишь политическая воля парламентариев.

"Сегодня готовность этих законопроектов довольно высока. Проведя политические консультации и работу в комитете, мы можем на осень выйти на голосование в зале. И принять в целом эти законы - в этом году или в следующем. Все упирается в политическую волю", - отметил он.

Говоря об опасениях относительно возможности использовать закон о референдуме в ходе президентских и парламентских избирательных кампаний, А.Черненко сказал: "Многие политики не вчитываются в суть и боятся, что регионы смогут использовать этот закон для отделения, но если вчитаться, то по этому проекту такие вопросы в принципе не могут выноситься на референдум".

"Должна быть проведена разъяснительная работа, лоббизм в парламенте, я собираюсь это делать. Но сегодня мне представляется вполне реалистичным быстрое рассмотрение и принятие этого законопроекта, если будет воля политических сил. Нет ничего невозможного", - подчеркнул депутат.

Теги: #юристы #референдум #эксперты #закон
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