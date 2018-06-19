События

15:41 19.06.2018

Военнообязанный-резервист найден повешенным на территории в/ч в Черниговской области

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Военнообязанный-резервист, младший сержант обнаружен повешенным на территории одной из воинских частей в Черниговской области, признаки телесных повреждений или инсценировки самоубийства не выявлены, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"19.06.2018 около 5 утра на территории одной из воинских частей, дислоцированных вблизи пгт Гончаровское Черниговской области, был найден повешенным военнообязанный-резервист, младший сержант, 1976 года рождения. (…) По данному факту военная прокуратура Черниговского гарнизона зарегистрировала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "самоубийство", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, тело погибшего обнаружено в недостроенном здании, которое находится в палаточном городке воинской части. Для повешения он использовал поясной ремень.

Установлено, что накануне, 18 июня, этот резервист был призван в в/ч на учебные сборы.

"В ходе осуществления первоочередных следственных (розыскных) действий, осмотра места происшествия и тела, проведенного с участием судебно-медицинского эксперта, признаков телесных повреждений у потерпевшего, следов борьбы и инсценировки самоубийства не выявлено", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.

Проводятся допросы очевидцев происшествия, проверяется версия самоубийства военнообязанного. В суд направлено ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Теги: #всу #прокуратура
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