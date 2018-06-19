Восемь правоохранителей обратились за медпомощью после стычек у Рады, в отделение полиции доставили второго митингующего

Восемь правоохранителей обратились за медицинской помощью после столкновений у Верховной Рады, в отделение доставили второго митингующего, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

"Восемь полицейских обратились за помощью, по гражданским информация от врачей: пока есть два с незначительными ссадинами. У полицейских также незначительные телесные повреждения", - сообщил А.Крищенко журналистам.

Кроме того, по его словам, помимо ранее задержанного митингующего, в отделение доставили еще одного участника пикета, который "дергал полицейских за снаряжение, пытался вытащить оружие".

На данный момент собираются доказательства в отношении второго задержанного, после чего следователь будет принимать решение по нему, добавил А.Крищенко.

Вместе с тем, по информации советника главы МВД Украины, нардепа от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко, вследствие столкновения между полицейскими и протестующими у здания Верховной Рады телесные повреждения получили восемь правоохранителей и трое участников акции.

"Получили телесные повреждения восемь сотрудников полиции, из них шесть госпитализированы. Из числа гражданских лиц травмированы три человека, двое из них госпитализированы", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.