Ночь на Донбассе прошла без обострения обстановки

В течение ночи вторника, 19 июня, ситуация в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе оставалась контролируемой и среди украинских военнослужащих потерь нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Ночь текущих суток прошла без обострения обстановки - враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских защитников нет. Ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется Объединенными силами. Подразделения, находящиеся на передовых позициях, готовы к выполнению боевых задач", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра операции в соцсети Фейсбук во вторник днем.

Между тем, напомнили в штабе, за сутки 18 июня незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в том числе 6 раз огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Ранения получили два украинских военнослужащих.

"По уточненным данным разведки, в течение 18 июня потери противника составили - 5 ранеными. Уничтожено 1 единицу БПМ и 1 автомобиль врага", - говорится в информации.