События

14:22 19.06.2018

Митингующие у здания Рады расходятся

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и представители митингующих у парламента достигли договоренностей о том, что соответствующий комитет рассмотрит требования протестующих. Кроме того, затронутые вопросы будут адресованы Кабинету министров в ходе "часа вопросов".

"Состоялся непростой разговор... Намечена конкретная работа. Буквально завтра будет заседание комитата Рады по всем вашим вопросам", - сказал один из переговорщиков митингующих после совещания в Верховной Раде.

По его словам, в противном случае акции протеста будут продолжатся и в дальнейшем.

В свою очередь, первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко сообщила о достигнутых договоренностях: "Мы договорились о следующем: первое - сейчас я возьму слово в Верховной Раде … и расскажу о ваших требованиях".

Также, по словам И.Геращенко, будет озвучено требование к Кабинету министров Украины выступить в парламенте со своим отчетом, а также к профильным министрам провести встречи с представителями организаций.

Кроме того, все поднятые протестующими вопросы будут переадресованы в пятницу правительству на "часе вопросов".

По словам И.Геращенко, начиная со среды, 20 июня, в комитетах Верховной Рады будут проходить заседания по всем вопросам и требованиям митингующих.

Комментируя ситуацию с задержанным участником акции, она сказала: "Мы обратимся к правоохранительным органам, чтобы юношу отпустили".

По результатам переговоров, актив митингующих организаций через месяц проверят выполнение своих требований.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 14:00 протестующие начали постепенно расходится.

Как сообщалось, митингующие у парламента представители ветеранских организаций и шахтеры требовали отменить монетизацию льгот, выделить более 6 млрд грн на развитие шахтерской отрасли, увеличить размер компенсационных выплат. Представители шахтёрской отрасли также требовали возвращения долга по зарплатам.

Во время митинга возникли стычки. Минимум три человека пострадали, один задержан.

Теги: #рада #митингующие
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