Митингующие у здания Рады расходятся

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и представители митингующих у парламента достигли договоренностей о том, что соответствующий комитет рассмотрит требования протестующих. Кроме того, затронутые вопросы будут адресованы Кабинету министров в ходе "часа вопросов".

"Состоялся непростой разговор... Намечена конкретная работа. Буквально завтра будет заседание комитата Рады по всем вашим вопросам", - сказал один из переговорщиков митингующих после совещания в Верховной Раде.

По его словам, в противном случае акции протеста будут продолжатся и в дальнейшем.

В свою очередь, первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко сообщила о достигнутых договоренностях: "Мы договорились о следующем: первое - сейчас я возьму слово в Верховной Раде … и расскажу о ваших требованиях".

Также, по словам И.Геращенко, будет озвучено требование к Кабинету министров Украины выступить в парламенте со своим отчетом, а также к профильным министрам провести встречи с представителями организаций.

Кроме того, все поднятые протестующими вопросы будут переадресованы в пятницу правительству на "часе вопросов".

По словам И.Геращенко, начиная со среды, 20 июня, в комитетах Верховной Рады будут проходить заседания по всем вопросам и требованиям митингующих.

Комментируя ситуацию с задержанным участником акции, она сказала: "Мы обратимся к правоохранительным органам, чтобы юношу отпустили".

По результатам переговоров, актив митингующих организаций через месяц проверят выполнение своих требований.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 14:00 протестующие начали постепенно расходится.

Как сообщалось, митингующие у парламента представители ветеранских организаций и шахтеры требовали отменить монетизацию льгот, выделить более 6 млрд грн на развитие шахтерской отрасли, увеличить размер компенсационных выплат. Представители шахтёрской отрасли также требовали возвращения долга по зарплатам.

Во время митинга возникли стычки. Минимум три человека пострадали, один задержан.