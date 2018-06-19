Подозреваемый в госизмене экс-нардеп Артеменко хочет дать свои показания в суде по госизмене Януковича

Подозреваемый в государственной измене, утративший гражданство Украины и досрочно лишенный мандата народного депутата Андрей Артеменко обратился в Оболонский районный суд Киева с заявлением о даче показаний по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщил во вторник адвокат бывшего президента Виталий Сердюк.

По словам В.Сердюка, А.Артеменко желает дать "показания по делу о потере Крыма" и озвучить свои мысли касательно того, кто стал выгодополучателем от событий 2013-2014 годов в Украине. Также адвокат озвучил мнение А.Артеменко касательно расстрелов протестующих на Майдане в Киеве в феврале 2014 года. В частности, он считает, что в сложившейся тогда обстановке В.Януковичу не было выгодно отдавать приказ стрелять в митингующих.

В сообщении отмечается, что встреча адвокатов, представляющих интересы В.Януковича, с утратившим гражданство Украины политиком состоялась в Вашингтоне (США), где он находится в последнее время "после начала его политического преследования, старт которому дал предложенный им план мирного урегулирования ситуации в Украине".

Как сообщалось, в феврале 2017 года газета New York Times сообщила, что А.Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины".

Органы прокуратуры Украины начали уголовное производство против А.Артеменко за антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ.

21 апреля 2017 Генпрокуратура обратилась к главе МВД с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины А.Артеменко ввиду того, что в ходе расследования уголовного производства по ст.111 (государственная измена) УК Украины было собрано достаточно документов, указывающих на то, что А.Артеменко получил гражданство Канады и имеет паспорт гражданина Канады.

Указом президента Украины Петра Порошенко от 29 апреля 2017 года прекращено гражданство Украины А.Артеменко.

16 мая того же года Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия нардепа А.Артеменко.

Оболонский районный суд г.Киева продолжит рассмотрение дела по обвинению В.Януковича в государственной измене 21 июня 2018 года. Также суд ожидает следующих свидетелей стороны защиты 22, 26 и 27 июня. Кроме этого, допросы свидетелей суд намерен провести 16-20 июля. На 30 июля назначено проведение судебных дебатов, которые являются последней стадией перед вынесением судом решения.