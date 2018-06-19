Скончался украинский поэт Иван Драч

На 82 году жизни скончался Герой Украины, поэт, переводчик, киносценарист, драматург, государственный и общественный деятель Иван Драч.

"Сегодня ушел из жизни, умер Иван Федорович Драч", - сообщил на пленарном заседании парламента во вторник спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Парламентарии почтили память усопшего минутой молчания.

Свои соболезнования родным и друзьям И.Драча выразил президент Украины Петр Порошенко.

"Ушел в вечность Иван Драч. Один из самых ярких поэтов из когорты шестидесятников, прозаик, киносценарист, общественный деятель - это все слишком маленькие категории для художника его масштаба. Прежде всего, это был Человек, тонко чувствовавший Украину и ее душу. Искренние соболезнования родным и друзьям Ивана Федоровича. Вечная память ...", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук.

По информации кинокритика, сценариста Сергея Трымбача, И.Драч скончался утром 19 июня в больнице "Феофания" (Киевская обл.) после тяжелой болезни. Поэт завещал похоронить его в родном селе Тележинцы, возле могилы сына Максима.

Иван Федорович Драч родился 17 октября 1936 года в с.Тележинцы Тетиевского района Киевской области. Являлся одним из известнейших украинских деятелей искусства поколения шестидесятников. Первый председатель Народного Руха Украины (1989).