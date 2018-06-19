Полиция уточняет количество пострадавших в стычках у Рады, задержан один митингующий

Количество пострадавших в результате стычек у здания Верховной Рады во вторник уточняется, один из митингующих задержан и доставлен в райуправление, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

"Есть пострадавшие, количество уточняется. Задержан один из митингующих, доставлен в райуправление", - сообщили в главке.

По данным полиции, у здания парламента - 1,5 тысячи участников митинга и 500 правоохранителей.