УГО устанавливает зачинщиков столкновений митингующих и полиции под Радой

Управление государственной охраны (УГО) устанавливает зачинщиков стычек и прорыва ограждения у здания Верховной Рады во время пленарного заседания во вторник, сообщил руководитель этой службы Валерий Гелетей.

"Сейчас мы выясняем, что там на самом деле произошло, кто спровоцировал этот натиск. Потому что всё выглядело мирно, а потом переросло в немного агрессивные действия", - сказал В.Гелетей журналистам в кулуарах парламента во вторник.

При этом он подчеркнул, что Управление госохраны обеспечивает безопасность в Верховной Раде и пообещал позднее прояснить ситуацию вокруг произошедшего.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", пленарное заседание Верховной Рады продолжается в обычном режиме.