"Наш край" инициирует публичное расследование тарифообразования "Нафтогаза"

Партия "Наш край" призывает власти провести публичное расследование тарифообразования "Нафтогаза" и не допустить отключения от газа населенных пунктов, заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

Он отметил, что 129 населенных пунктов в 16 областях Украины могут остаться без газа.

"Нафтогаз" обещает отключить газ городам, если НКРЕП не включит в тариф абонплату, 20 миллионов украинцев могут остаться без газа и станут заложниками только потому, что в их городах "Нафтогаз" является владельцем объектов газораспределительных систем. Под угрозой окажется и социальная сфера – тысячи больниц, поликлиник, садов и школ будут отрезаны от коммунальных услуг. Власть должна немедленно остановить этот шантаж, и не допустить отключения от газа украинских городов", – отметил А.Мазурчак.

Политик напомнил, что это не первый раз, когда украинцы становятся заложниками шантажа монополистов.

"Прошлой зимой монополисты испытали эту схему, чтобы "подчинить" целые города. Из-за войн олигархов – владельцев облгазов, Кропивницкий, Смела и Славутич остались без тепла и горячей воды. Но на этот раз чиновники перешли к более масштабному шантажу", – подчеркнул А.Мазурчак.

Сопредседатель партии "Наш край" призвал власть провести публичное расследование тарифообразования "Нафтогаза".

"Нужно немедленно остановить газового монополиста, который превратился в рэкетира и выбивает сверхприбыли из украинцев", – резюмировал А. Мазурчак.

Как сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев направил письмо на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с предупреждением о возможности отключения 129 населенных пунктов от газа, если не будет введена абонплата. В этих городах "Нафтогаз" является владельцем объектов газораспределительных систем.