Движение в центре Киева осложнено из-за массовой акции

В центральной части Киева во вторник утром наблюдается осложнение движения транспорта в связи с проведением акции, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Как указали в полиции, во вторник активисты проводят в правительственном квартале массовую акцию.

"Из-за того, что утром участники передвигались по проезжей части, движение от Европейской площади в направлении ул. Грушевского было несколько утруднено", - говорится в сообщении.

В настоящее время активисты находятся на площади Конституции, движение автотранспорта постепенно восстанавливается.

В центре Киева во вторник проходит акция протеста шахтеров и Профсоюза угольной промышленности Украины, а также массовая акция протеста ветеранов Афганской войны и силовых структур.