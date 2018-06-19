Тандит уволился с должности советника Грицака

Советник главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Юрий Тандит заявляет, что написал заявление об увольнении с должности, которое было удовлетворено. Он намерен и дальше заниматься процессом обмена заложников.

"Я написал заявление об увольнении по собственному желанию и был уволен", - сказал Ю.Тандит агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он не стал уточнять причины своего решения и не указал, чем именно будет заниматься в дальнейшем. Вместе с тем Ю.Тандит заверил, что продолжает и будет продолжать коммуницировать по вопросам обмена заложников, учитывая опыт работы в этом направлении.

В свою очередь в пресс-центре СБУ агентству подтвердили, что Ю.Тандит был уволен по собственному желанию с 1 июня.

Переговорщик Центра содействия освобождению заложников при СБУ Ю.Тандит был назначен советником главы спецслужбы в июле 2015 года.